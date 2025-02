Projeto Vencer e Parceria vão brigar pelo título da 2ª Copa Verão

Está chegando o grande dia! No próximo domingo, 23 de fevereiro, os torcedores irão conhecer o campeão da 2ª edição da Copa Verão. Após vencerem seus respectivos adversários na semifinal, Projeto Vencer e Parceria se garantiram na briga pelo troféu de campeão. O jogo será às 11h, no Estádio Sebastião Calado, mas antes disso acontece a partida entre Grêmio Araucária X Malucos FC, às 9h, que irão disputar o terceiro lugar.

Projeto Vencer quer conquistar o bi-campeonato este ano.

Na semifinal de domingo (16), os resultados foram os seguintes: Projeto Vencer 6X1 Malucos Futebol Clube, e Parceria 1X0 Grêmio Araucariense.

Os técnicos dos times finalistas estão na maior expectativa para o jogo de domingo. Daiane Cristina Hammerschmidt, do Parceria FC, disse que a equipe está muito feliz por chegar em uma tão sonhada final. “O Parceria tem um elenco formado apenas por amigos de muitos anos, inclusive a maioria mora no mesmo bairro. Viemos de uma campanha espetacular do Fut7. O campo é uma experiência nova, e acabou dando certo. A nossa correria é muito grande para manter um time, mas graças a Deus temos pessoas com o coração muito bom que ajudam com patrocínios. Tenho certeza que vai ser uma grande final, nosso time joga com muito amor à camisa, com raça. Com toda certeza será um belo espetáculo, com fortes emoções”, afirma.

Leandro Barbosa da Silva, do Projeto Vencer, sabe que não será uma disputa fácil, assim como toda grande final, e reconhece que o adversário tem ótimos jogadores. “Vamos procurar manter a concentração do começo ao fim, como sempre fazemos. Somos os atuais campeões e acredito que isso já impõe respeito por parte do adversário. Nosso time está totalmente focado e esperamos mais um título para o Projeto Vencer. Também existe a expectativa de que seja um domingo com sol, para que a torcida compareça a esse evento único aqui em Araucária”, disse.

Edição n.º 1453.