Os torcedores terão que esperar mais um final de semana para saber quem será o campeão da 1ª Copa Primavera. A grande decisão acontece só no domingo, 30 de novembro, entre os times do Projeto Vencer e do Seleto. O Projeto se garantiu na final após vencer o Grêmio por 3X0 na semifinal de domingo (16), da mesma forma que o Seleto venceu o Instituto Everest por 3X1 e também carimbou sua vaga na disputa pelo título.

O Projeto Vencer fez uma excelente campanha na Copa e chegou invicto à final. Dos 6 jogos que disputou, venceu todos eles, totalizando 27 gols marcados e apenas 4 sofridos. O Seleto fez 6 jogos, com 4 vitórias e 2 derrotas, totalizando 14 gols marcados e 7 sofridos.

Na disputa pela artilharia da competição estão empatados os jogadores Mateus Souza e Jean Halas do Projeto Vencer, e Lucas Andrei do Seleto, todos eles com 7 gols. Também é do Projeto o goleiro forte candidato ao título de menos vazado: Anderson Pinto, que tem apenas 4 gols sofridos.

“Aos torcedores que nos acompanharam desde o início da competição, fizemos o convite para que não percam a grande final, que promete ser emocionante”, convida o organizador Jamil de Jesus. Acompanhe os horários dos jogos da grande final.

Projeto Vencer e Seleto vão brigar pelo título da Copa Primavera
O Seleto fez seis jogos, venceu quatro e perdeu dois

FINAL
DOMINGO (30/11)

Local – Estádio Sebastião Calado
9h – Grêmio X Instituto Everest – decisão do 3º lugar
11h – Projeto Vencer X Seleto – decisão do 1º lugar

