Projeto Vencer goleou o Unidos da Vila na rodada de estreia da 2ª Copa Verão

No domingo (10/11) o Estádio Sebastião Calado (Pizatto) recebeu a rodada de estreia da 2ª Copa Verão da Associação Esportiva Vencer, com quatro jogos bastante acirrados e até uma sonora goleada. O Projeto Vencer marcou 8×0 em cima do Unidos da Vila. Nas demais disputas, o Parceria venceu o Vila do Sossego por 6×4, América e Malucos empataram em 1×1 e o Gapar ganhou do Santa Clara por 5×3. O Grêmio folgou na rodada.

Segundo Jamil de Jesus, organizador da competição, a primeira rodada transcorreu de forma tranquila e a expectativa é de que isso se repita em todo o campeonato. “Tivemos uma estreia com excelentes jogos, torcidas animadas e felizmente sem nenhum contratempo, e é isso que esperamos no decorrer da Copa”, comentou. Acompanhe os jogos da segunda rodada.

Edição n.º 1441.