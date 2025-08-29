No próximo domingo, 31 de agosto, acontece a semifinal do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025. Os quatro times que venceram seus adversários nas quartas de final e jogarão nessa etapa são o Projeto Vencer, Parceria, Toronto e Ajaxcic.

Na rodada de domingo (24), o Ajaxcic venceu o América por 3X0, Toronto ganhou do Everest por 2X1, Parceria venceu o Malucos por 4X1 e o Projeto Vencer ganhou do Coimbra por 2X1. Acompanhe os jogos da semifinal da Segundona, competição organizada pela Liga Desportiva de Araucária.

SEMIFINAL – DOMINGO (31/08)
Estádio Municipal Emilio Gunha
13h30 – Parceria X Projeto Vencer
15h30 – Toronto X Ajaxcic

Edição n.º 1480.