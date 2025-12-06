No domingo, 30 de novembro, o Projeto Vencer ergueu mais um troféu de campeão, dessa vez na 1ª Copa Primavera, organizada pelo desportista Jamil de Jesus. O time ganhou do Seleto por 3X0, com gols de Ryan, Jean e Lukinhas, e comprovou seu favoritismo na competição.

O Projeto fez uma campanha fenomenal e chegou à final invicto após sete jogos, totalizando 30 gols marcados e apenas 4 sofridos. Também pertencem ao time campeão o artilheiro da competição Jean Felipe Halas, que fez 8 gols; e o goleiro menos vazado Anderson Pinto, que sofreu apenas 4 gols.

“Parabenizamos a todos os jogadores, diretorias e comissões técnicas dos times, assim como agradecemos os torcedores e familiares que apoiaram o campeonato do começo ao fim. Em breve vem mais uma competição por aí, a 5ª Copa Tião Calado”, declara Jamil.

Edição n.º 1494.