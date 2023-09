Projeto Vencer supera o Grêmio efatura o título da 2ª Copa Inverno

Cerca de 800 pessoas acompanharam a grande final da 2ª Copa Inverno Araucária realizada no domingo (17/09), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Após uma partida onde o equilíbrio prevaleceu, o Projeto Vencer foi o grande campeão da competição, venceu o Grêmio Araucariense por 7X6 nos pênaltis, já que o jogo terminou em 1X1 no tempo normal. O 3º colocado foi o Instituto Evereste, que ganhou do Panterões por 4X2.

O jogador Jean Halas, do Projeto Vencer, levantou o troféu de artilheiro da Copa, ele marcou 17 gols ao longo da competição, o goleiro menos vazado foi o Dionatan, da equipe do Grêmio.

A 2ª Copa de Inverno contou com a participação de 10 equipes, sendo elas o Celtics, Projeto De Olho no Futuro, Panterões, Grêmio, Celtics, Everest, Santa Clara, Projeto Vencer, PSG, Tupy e América. Para o organizador Jamil, o sucesso da competição é resultado do excelente trabalho da comissão de arbitragem, comandada por Marcos Mendes. “Quero aqui agradecer os dirigentes e atletas de todas as equipes participantes, pela organização e disciplina durante todo o campeonato. Quem ganha com isso é o futebol de Araucária”, declarou.

O desportista também aproveitou para fazer um convite aos times. “Já estamos lançando a 1ª Copa Verão Projeto Vencer, competição que vai comemorar os 20 anos do projeto. O arbitral será nesta sexta-feira (22), às 19h, no Estádio do Pizatto. Conto com a presença de todas as equipes participantes da Copa Inverno”.

O jogo decisivo foi equilibradíssimo, terminou empatado no tempo normal.

Premiação

A entrega dos prêmios aos vencedores da Copa Inverno virou uma grande festa. Os três primeiros colocados receberam troféus e premiações em dinheiro: o Projeto Vencer faturou R$3.500,00o Grêmio R$1.500,00 e Instituto Evereste R$500,00. O artilheiro Jean e o goleiro Dionatan também receberam troféus e o prêmio de R$200,00 cada.

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1381