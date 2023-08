Projeto Vencer vai comemorar 20 anos e convida você para participar dessa festa

No próximo sábado, 5 de agosto, os apaixonados por futebol amador não podem perder a grande festa do aniversário de 20 anos de Projeto Vencer.

A comemoração será no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, que fica na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, no horário das 11h às 17h, e contará com muitas atrações. Segundo os organizadores, haverá brinquedos para as crianças, diversas brincadeiras entre pais e filhos, distribuição de lanches, algodão doce e pipoca, além de jogos de confraternização.

O Projeto Vencer foi criado pelo ex-jogador Severino Saturnino do Nascimento, o Bil (in memorian), que sempre foi um apaixonado por futebol. Ele fundou a Associação Esportiva Vencer, no jardim Califórnia, com o objetivo de tirar da rua e incluir socialmente crianças e jovens através do esporte. Atualmente o projeto conta com cerca de 180 integrantes, que participam de atividades esportivas e de lazer na região do Capela Velha.

Edição n. 1374