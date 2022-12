Projeto Vida e Alegria Anjos de Luz promove última ação do ano

Neste domingo (11/12), aconteceu o último encontro do ano promovido pelo projeto Vida e Alegria Anjos de Luz, no Lar Vivendo Mais, em Curitiba. O encontro contou com um almoço, churrasco e um “bailinho” para os idosos que vivem no lar, animado pelos artistas Marcelo Gaiteiro, Keyla Marcante e Kelly Summer.







O projeto Vida e Alegria Anjos de Luz surgiu em 2016 e realiza ações em lares de Curitiba e Araucária. Os eventos acontecem em datas comemorativas, como dia das mães, dia dos pais, páscoa, natal e também em momentos em que os lares se encontram em situação de vulnerabilidade e precisam de doações.

Os organizadores do projeto realizam visitas uma vez por mês em diversos lares, levando alegria e atividades para os idosos, além de doações que ajudam a manter os locais em funcionamento. Nesse último encontro, eles escolheram o Lar Vivendo Mais, que abrigou vovós e vovôs que tiveram momentos difíceis, já que vieram transferidos de um lar em Araucária, que fechou por conta de irregularidades.

O projeto recebe ajuda da comunidade, seja com doações ou trabalho voluntário para participar dos eventos e passar um tempo com os idosos. Eles aceitam doações de alimentos não perecíveis, leite, fraldas geriátricas, produtos de higiene e material de limpeza, além de sempre estarem precisando de voluntários para ajudar nas ações sociais. “Atualmente atendemos mais de 50 lares, além de ajudar famílias carentes com idosos em casa, que estão em vulnerabilidade financeira”, diz a fundadora do grupo Ely Furman.

Para realizar doações, é só entrar em contato pelo telefone (41) 99915-7502 ou acessar a página do grupo no Facebook “Projeto Vida e Alegria”.