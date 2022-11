Projeto Vida em Movimento encerra 2022 com gincana e integração com atletas da região

Na próxima sexta-feira (25/11), o projeto Vida em Movimento, realizado pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), encerrará suas atividades de 2022 com uma gincana esportiva no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. A gincana inicia a partir das 13 horas e contará também com a participação de atletas de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Quatro Barras. Conforme a SMEL, a tarde será de muita diversão e amizade. O evento é aberto ao público.

Em agosto desse ano, o projeto Vida em Movimento completou seu 1º aniversário e comemorou a data com os atletas em quadra e também com participantes de outros municípios. Por meio do Vida em Movimento, pessoas com mais de 60 anos treinam modalidades esportivas e podem se preparar para competições com atletas dessa faixa etária. Cerca de 50 a 70 participantes treinam frequentemente por meio do projeto.

O Vida em Movimento engloba as modalidades de basquete, voleibol, handebol e peteca e as aulas acontecem no ginásio do CSU, de segunda a sexta-feira. Algumas modalidades contam com turmas femininas, masculinas e outras mistas. Os treinos do projeto levam em conta a idade dos participantes, com atividades dinâmicas, acessíveis e motivadoras. Antes de iniciar em qualquer modalidade, os atletas precisam apresentar atestado médico que autorize a prática de exercícios físicos.

Para saber mais sobre o projeto os telefones são: 3614 – 7900 ou 3614 – 7925.