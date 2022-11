Aos 15 anos, Pablo Rosales já ostenta um currículo de dar inveja a para muitos atletas profissionais de Jiu-Jitsu. Defendendo a equipe Mitra Araucária/Rosales JJ, o jovem vem conquistando disputas importantes e vem marcando o nome de Araucária nos tatames, como um talento na modalidade. Foi campeão Pan Americano, campeão brasileiro e medalha de bronze no Pan Kids, e agora conquistou o título de campeão da Copa Pódio de Jiu Jitsu, realizada no sábado (05/11), em Itajaí (SC).

“Mais uma pra lista, só tenho a agradecer todos os meus parceiros de treino e ao meu mestre/pai Marcos Rosales por todos os ensinamentos. Agradeço também a Deus por mais uma vitória”, comemorou.

Pablo Rosales pratica jiu jitsu há cerca de 10 anos e participa de competições oficiais desde 2013. Para este ano, o jovem ainda deverá participar de um evento de luta neste mês de novembro, na República Fight, em Araucária. Porém para o ano de 2023, os planos de Pablo são muito mais desafiadores. No final de janeiro ele pretende participar do Campeonato Europeu, em Paris, na França, mas sabendo que a busca por patrocinadores é uma luta paralela no universo dos lutadores, seus esforços já se concentram nisso.

Quem tiver interesse em patrocinar o Pablo, poderá entrar em contato pelo fone (41) 99255-0803 (Marcos Rosales).

maurenn bernardo