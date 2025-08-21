A Villa Hygge é um local bastante presente na vida dos araucarienses, seja para reunir amigos, celebrar ocasiões especiais ou apenas aproveitar um momento descontraído. A combinação de sabores, música, e atividades diversas atrai um público que busca não só qualidade nos pratos, mas também experiências.

Pensando nisso, a Villa Hygge anunciou uma nova promoção chamada “Bateu fome em Dobro”, válida todas as quartas e quintas-feiras. A iniciativa funciona da seguinte forma: ao pedir um prato, o cliente pode solicitar outro de igual ou menor valor e pagar apenas metade do preço pelo segundo item. Por exemplo, se o prato custa R$ 20 e o segundo tem valor igual ou inferior, este sai por R$ 10.

A promoção é aplicável a todos os restaurantes que funcionam dentro da Villa Hygge, o que inclui diferentes opções de gastronomia disponíveis no local. A oferta é exclusiva para consumo no espaço e não inclui bebidas nem produtos que já estejam com desconto.

A Villa Hygge funciona de quarta a domingo. Além do serviço gastronômico, o local mantém um calendário de atividades e eventos, que variam ao longo da semana. Às quintas-feiras, por exemplo, há sessões de karaokê. Em outros dias, a programação pode incluir apresentações musicais ao vivo e outras ações temáticas, de acordo com a agenda divulgada pela organização.

A proposta da promoção, segundo os responsáveis pelo espaço, é estimular o movimento durante os dias úteis, oferecendo uma alternativa de consumo com preços diferenciados.

Serviço

A Villa Hygge está localizada na Rua Paraná, 322, no bairro Iguaçu. O público pode acompanhar atualizações sobre a programação e promoções por meio do perfil oficial no Instagram: @villahygge_.

