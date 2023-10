Proprietária do “Pegue e Monte da Deise” dá exemplo de superação e empreendedorismo

Não é uma tarefa fácil conciliar a criação dos filhos, cuidados com a casa e a administração de um negócio. Arriscamos dizer que cuidar de um filho é parecido com gerir uma empresa, já que há muitas semelhanças do ponto de vista de gerenciamento de prioridades e demandas. No entanto, é preciso saber a hora certa de conciliar essas duas tarefas.

A empreendedora de Araucária, Deise Damázio, conhece bem esta realidade. Ela é mãe do Danilo, 9 anos, que é portador de mielomeningocele (malformação congênita que afeta a coluna vertebral do bebê). Assim como muitas outras mães nesta mesma situação, ela não hesitou em adiar planos, deixar o sucesso profissional de lado e abrir mão das próprias experiências em troca de ver de perto a evolução do filho. E assim foi até cerca de três anos atrás.

Com a chegada da pandemia, por incrível que pareça, enquanto muitas empresas começaram a fechar suas portas, a empreendedora Deise decidiu empreender. Isso mesmo! Na contramão da crise, ela, que já trabalhava com decorações de festas, foi criativa, deu um exemplo de superação e decidiu usar o talento a seu favor para fazer algo diferente: criou o projeto “Festa no Apê”. Diante das restrições criadas pela pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo confinadas em seus apartamentos, então a ideia era levar a festa até elas. Deise ia até os apartamentos levar os kits ou até mesmo montar a decoração, para que as pessoas não deixassem passar datas importantes e pudessem comemorá-las entre os familiares.

“Fico feliz em compartilhar minha história, que é de pura superação. Há cerca de 11 anos eu e meu marido Marco, meu grande incentivador, saímos do Rio de Janeiro e primeiramente viemos morar na Cidade Industrial de Curitiba, onde ficamos por 4 anos, depois compramos um apartamento em Araucária, onde tivemos o Danilo. Ele nasceu com mielomeningocele. Por conta disso, fomos ficando por aqui, sem família, porque meu filho fazia um tratamento intenso no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. O Danilo foi se desenvolvendo e crescendo e eu não podia trabalhar fora, cheguei a ter ótimas oportunidades em algumas empresas, mas não pude aceitar porque não tinha quem cuidasse do meu filho. Quando pequeno, as dificuldades por conta da síndrome foram muitas. Então decidi criar a Festa no Apê, já que eu moro em um condomínio e ao conversar com alguns vizinhos, eles acharam a ideia interessante. Quando a pandemia diminuiu, comecei a fazer o Pegue e Monte da Deise, levando os kits até os clientes, e no ano passado criei minha empresa”, relata.

Para cuidar do filho, a empreendedora teve que abrir mão de oportunidades no mercado de trabalho

Sobre a empresa

O Pegue e Monte da Deise é uma empresa especializada em locações de kits para que o próprio cliente possa montar a sua decoração, oferece ainda locações de artigos de festa e venda de arcos prontos de balões.

“Temos tudo para facilitar a vida das pessoas que querem fazer a decoração da sua própria festa. O mais difícil, que é montar o arco de balões, nós o levamos pronto até o cliente. Temos muitas opções de decorações, que vão desde aniversários com temas infantis e adultos, chás de panela, chás de bebê, entre outros. Vale a pena entrar em contato e fazer um orçamento”, convida a empreendedora.

A empresa está localizada na rua Alceu Galize, 71, no Cachoeira, fone de contato (41) 99255-6191, Instagram @peguemontedadeise.

Com apoio do marido Marco, Deise vem colhendo os frutos de sua perseverança

Edição n.º 1384