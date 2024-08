Proprietária pede ajuda para encontrar carro roubado próximo à Risotolândia

Na última semana, um carro foi roubado próximo à empresa Risotolândia, localizada na rua Luís Franceschi, no bairro Thomaz Coelho. A proprietária explica que deixou o carro estacionado na rua para ir trabalhar, e quando voltou não encontrou mais o veículo no local.

O carro é um Corsa Wind 1995 da cor vermelha, com a placa AFL-5C45. No capô do veículo tem uma mancha branca e na porta do motorista tem um adesivo escrito ‘Wind’.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do carro, entrar em contato com a Guarda Municipal por meio do número 153 ou com a Polícia Militar por meio do número 190, ou diretamente com a proprietária pelo número (41) 99960-1522, ou pelo número (41) 99593-9309.