Proprietário de Auto Elétrica foi diagnosticado com aneurisma cerebral e família realiza vakinha para pagar o tratamento

Na última segunda-feira, 08 de abril, Ademir Guilherme de Souza, de 44 anos, acabou descobrindo um aneurisma cerebral. Sua família está realizando uma vakinha para pagar o tratamento e medicamentos que Ademir irá precisar.

Ele acabou descobrindo sobre a doença, após sofrer fortes dores de cabeça e ir para o hospital, no mesmo dia foi realizada a cirurgia. O aneurisma acabou se rompendo e gerou um vazamento sanguíneo no cérebro, tornando a recuperação muito complexa. Sendo assim, foi necessária a sua internação na UTI de, no mínimo, 20 dias.

Ademir é casado, tem 3 filhos e é proprietário da Auto Elétrica ASZ, que está localizada na Rua Maria Brunato Cantador, no bairro Fazenda Velha.

“Qualquer doação, por menor que seja, fará a diferença”, diz a família.

As doações podem ser realizadas pelo link da vakinha https://www.vakinha.com.br/4646073, ou através do PIX na chave 4646073@vakinha.com.br.