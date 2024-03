Proprietário está à procura de égua que desapareceu na região do Jardim Iguatemi

Na última quinta-feira, 07 de março, uma égua acabou fugindo do terreno em que estava. De acordo com o seu proprietário Maicon Sullivan, ela foi vista pela última vez na região do Jardim Iguatemi, em Araucária.

A égua ainda não possui nome, mas ela é mestiça da raça Mangalarga e Quarto de Milha.

“Eu havia prendido ela, mas acabou escapando e não a vimos mais”, relatou Maicon.

A égua possui uma pelagem que é uma mistura de marrom, preto e branco. Na região da barriga e na região da cabeça, são onde predomina o branco. Sua crina é preta, e seu rabo é preto com a ponta na cor marrom.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da égua, entrar em contato com o Maicon Sulivan pelo número (41) 99601-2989.