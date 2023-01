Protetor independente promove mais uma feira de adoção no sábado (14)

O protetor independente Zezinho ZPA fará mais uma edição da sua tradicional feira de adoção no próximo sábado (14/01), às 10h, na Clínica e Pet Shop Mundo Pet. Será a 10ª edição do evento, que contará com cães e gatos fêmeas e machos, nos portes pequeno, médio e grande. Alguns animais estão castrados, outros ainda não atingiram a idade ideal para a castração. “Quem não puder ir na feira deste sábado, poderá conferir os animais que estão para adoção no Facebook, link (CLIQUE AQUI), depois é só fazer contato pelo fone (41) 99521-5575 para agendar uma visita e conhecê-los. E quem não tiver condições de adotar um cão ou gato por falta de espaço ou outro motivo, poderá ser padrinho dos animais que estão nos nossos abrigos, doando a quantia de R$5 mensais ou ainda ajudando através da doação de rações, antipulgas, vermífugos, vacinas e outros. Isso nos ajudará muito”, convida o protetor.







Foto: Divulgação. Feira contará com cães e gatos de pequeno, médio e grande porte, machos e fêmeas.

Zezinho realiza um trabalho muito importante, resgata, recupera e coloca os cães e gatos para adoção, diminuindo a população de animais nas ruas. “É um trabalho árduo e doloroso e nem sempre reconhecido. Resgatamos animais doentes, muitos precisando de cirurgias e tratamentos caros, mas procuramos fazer o possível e impossível para cuidar de todos eles. Nesse contexto, as feiras de adoção são super importantes, porque os animais, muitas vezes fadados à morte, acabam encontrando um lar”, declara.

Serviço

A feira de adoção ZPA será na Clínica e Pet Shop Mundo Pet, que fica na Avenida Victor do Amaral, 1699, Centro, a partir das 10h. Mais informações pelo fone (41) 99667-0813.