Protetor pede ajuda para encontrar dono de Pitbull que está perambulando perdido pela cidade

Um Pitbull, que provavelmente tenha sido abandonado pelo dono, tem sido visto há dias perambulando por alguns bairros de Araucária. Ele tem o corpo branco, com apenas uma mancha marrom em uma das orelhas.

No último dia 17 ele foi visto na região do Jardim Jatobá, na noite do dia seguinte (18) foi visto próximo ao CSU e hoje (25) foi visto no Jardim Tupy. “Ele está totalmente perdido, praticamente atravessou a cidade de um lado para o outro. Talvez ele não seja de Araucária, pode ter sido apenas abandonado aqui na cidade, e pelo que parece está tentando ir pra casa”, disse o protetor independente Zezinho ZPA.

Se você conhece o dono deste cachorro ou se tem interesse em abrigá-lo em um lar temporário ou ainda adotá-lo, por favor entre em contato pelo fone (41) 99667-0813. “Ajudaremos com a castração”, comentou o protetor.