A protetora independente de animais Ana Corssini pede a ajuda da população para encontrar uma nova casa. Atualmente, ela está morando em uma casa, porém ela precisará sair da residência até o dia 01 de dezembro e está procurando por um novo local urgentemente.

Com cerca de 60 animais resgatados sob seus cuidados, a nova casa precisa ter um terreno com bastante espaço para abrigar a todos. O valor máximo que ela consegue investir no aluguel é de R$1.500,00. A nova residência pode ser em Araucária, Curitiba, Campo Magro e Colombo, com prioridade para Araucária.

Além disso, ela também está realizando uma Rifa Solidária, com prêmio sendo uma cesta Giovanna Baby e Eudora. São 100 números concorrendo, com o valor de R$10,00 cada número. O sorteio da cesta acontecerá no dia 30 de novembro. O valor da rifa pode ser feito pela chave PIX 41996595898.

Para falar com a protetora Ana, tanto sobre a questão da casa, quanto para escolher um número da rifa, só entrar em contato pelo número (41) 99659-5898.