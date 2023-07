Protetora de animais pede ajuda para reconstruir canil danificado pelas chuvas

Ana Paula resgata animais há alguns anos e o número de abandono só tem aumentado. Com isso, o canil que construiu foi ficando pequeno. Pra piorar, o espaço que já não era o suficiente para abrigar grande quantidade de bichinhos, com as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, ficou ainda pior, o canil de madeira apodreceu por conta da água e está desabando.

Para tentar resolver o problema, a protetora está realizando uma campanha de arrecadação de fundos para reformar o espaço, ela cuida dos animais por conta própria e conta apenas com a ajuda de amigos e da população. Para contribuir nessa campanha, você pode doar através do pix 02744480924.