Protetora faz rifa para castrar e doar de forma responsável, cinco filhotinhas vira-latas

Cinco filhotinhas de vira-latas que foram abandonadas e resgatadas, estão contando com a sua ajuda. A pessoa que as resgatou vai colocá-las para adoção, mas somente daqui um mês, quando elas já estiverem vacinadas e castradas. Enquanto isso, as bebezinhas precisam de alimento, e como a tutora não tem condições de arcar com essa despesa, está pedindo apoio da comunidade para doação ou ajuda financeira, que será revertida na compra de ração.

Quem tiver interesse em contribuir, poderá entrar em contato pelo fone (41) 99659-5898, falar com a Ana Paula, que é protetora de animais e está ajudando a tutora provisória das cadelinhas. Ela também está organizando uma rifa para angariar recursos e bancar os custos com vacinas e castração das cinco filhotinhas e da mãezinha também, para doá-las com responsabilidade.