Protetora independente pede ajuda com doações para reformar canil

A protetora independente Delair está pedindo ajuda com doações para construir um canil para seus cachorrinhos resgatados. A moradora da região do Costeira atualmente possui cerca de 58 cachorros. Os cães são bem alimentados e já são castrados e vacinados.

Devido à grande quantidade de animais, o espaço do terreno está reduzido e por isso será preciso realizar uma reforma para conseguir oferecer uma melhor qualidade de vida para esses bichinhos. Delair trabalha com reciclável e não tem condições financeiras para pagar essas obras.

“Toda ajuda é bem-vinda. Cada doação, por menor que seja, fará uma enorme diferença na vida desses animais”, destaca a protetora.

As doações podem ser realizadas através do link da vakinha virtual https://www.vakinha.com.br/4882626, ou pelo PIX na chave 4882626@vakinha.com.br. Também está sendo aceito doações de materiais de construção, mão de obra e ração. Para mais informações de como ajudar, entrar em contato com o número (41) 99196-2209.