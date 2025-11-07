A protetora de animais Lenir está realizando uma vakinha para comprar ração para os cachorros e gatos que foram resgatados por ela. Recentemente, ela fez o resgate de algumas cadelas com seus filhotes.

Por conta do número de animais resgatados, ela está pedindo a ajuda da população com doações de qualquer valor. O dinheiro arrecadado será destinado para a compra ração, produto de limpeza para limpar as casinhas e outros itens que ajudam nos cuidados com os animais, e remédios para os que estão doentes.

A protetora está aceitando doação de qualquer valor através da chave PIX 846.346.501-34, pelo banco Itaú, no nome de Lenir Aparecida.

Protetora independente pede ajuda da população com doações para seus animais resgatados