Protetora pede ajuda para pagar tratamento de gatinho atacado por cães

A protetora independente Ana Angélica foi chamada para resgatar um gatinho na Rodovia Eucalides Gonçalves Ferreira, na área rural de Boa Vista.

Ela conta que quando chegou no local, percebeu que o gato havia sido atacado por cachorros. Desde ontem o felino está internado em uma clínica veterinária, e os exames confirmaram lesões graves, com fratura na pelve e suspeita de fratura na coluna. Além disso, o animalzinho também estava com bastante miíase.

A protetora pede ajuda com doação de qualquer valor, que pode ser feito pelo pix da clínica veterinária Araupatas pela chave CNPJ 44495882000189, ou direto pelo pix da Ana Angélica pela chave 08758096850. Para mais informações, entrar em contato com a protetora pelo número (41) 99196-2209. Por enquanto, o gatinho não está disponível para adoção, porque não há garantia de recuperação.