Protetora Viviane levará cachorrinhos resgatados para a Feira de Adoção

Neste sábado, 21 de dezembro, acontecerá a Feira de Adoção de animais no Shopping Pinheiros. Protetoras independentes da cidade, que estiverem com os animais aptos para a adoção, vão levar os cachorrinhos para encontrarem uma nova família.

A protetora Viviane também estará presente, com todos os cachorrinhos vacinados, e os filhotes possuem castração garantida gratuitamente pela Prefeitura, quando completarem 7 meses de vida.

Lembrando que para adotar um animal da Feira de Adoção, é preciso comparecer com RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, a pessoa deverá ser maior de idade e precisará responder um questionário referente a adoção responsável.

Evento

A Feira acontecerá das 14h às 18h, na sala 24 do 1° piso. O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade. Para mais informações, acesse o Instagram @shoppingpinheiros. Caso queria saber mais sobre os cachorrinhos da protetora Viviane que estão disponíveis para adoção, entre em contato com ela pelo número (41) 98817-6805.