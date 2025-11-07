Na tarde desta sexta-feira, 07 de novembro, protetoras do projeto Salvando Dogs receberam um pedido de ajuda para resgatar cachorrinhos que estavam dentro de um ‘túnel’, ao lado de uma empresa localizada no bairro Capela Velha.

Após passarem por uma área de mata, a protetora e uma funcionária da empresa conseguiram achar os cachorrinhos, mas não estavam conseguindo alcançá-los, já que o ‘túnel’ onde os doguinhos estavam escondidos era muito grande.

Outros funcionários também foram ajudar com ferramentas. A poucos metros da entrada do ‘túnel’, foi cavado um buraco na terra e foi quebrado o concreto que impedia que chegassem até os animais. Eles conseguiram pegar a maioria dos cachorrinhos, porém, um acabou se assustando e se afastou para mais longe.

Vendo que não iriam conseguir pegar esse último filhote e a mãe que havia entrado no buraco com medo, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e realizou o resgate.

As protetoras contam que os cachorrinhos estão com bastante carrapatos, e vão precisar tomar bastante remédios e vacinas, além de precisarem de ração e outros cuidados. Desta forma, elas pedem ajuda da população com doações de qualquer valor pela chave PIX 41988176805 (Caixa Econômica). Acompanhe o projeto Salvado Dogs pelo Instagram @salvando_dogs.