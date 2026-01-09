Neste sábado, 10 de janeiro, protetoras independentes realizaram uma Feira de Adoção de Animais em um aviário localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2651, em frente à Matergi.

A ação irá acontecer das 10h às 15h, e contará com vários cachorrinhos e gatinhos para adoção, incluindo filhotes. Além disso, o projeto Salvando Dogs também estará participando com alguns animais.

Foram os bichinhos que o projeto levará para a feira, as protetoras do Salvando Dogs também estão com dois filhotinhos para adoção. Ambos são irmãozinhos, sendo um macho e uma fêmea.

O macho possui uma coloração no pêlo que varia entre marrom e bege. Um detalhe curioso, é uma mancha que tem no peito, que se assemelha a Pomba do Espírito Santo. A sua irmãzinha tem a pelagem diferente, sendo preta com algumas manchas marrons espalhadas pelo corpo.

Quem estiver interessado em adotar um dos cachorrinhos, ou ambos, pode entrar em contato pelo número (41) 98817-6805, ou pelo Instagram @salvando_dogs.