Próxima campanha de castração será entre os dias 18 e 20 de julho

A Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, irá receber a próxima campanha de castração solidária da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), que acontecerá a partir desta quinta-feira (18/07) e vai até sábado (20), a partir das 8h durante os três dias. Nesta edição a expectativa é atender 640 animais previamente agendados – os caninos no período da manhã e os felinos na parte da tarde.

Na campanha de junho, realizada na Praça da Bíblia entre os dias 13 a 15 de junho, foram castrados 495 animais.

A SMMA lembra que os cadastros para castração de animais seguem normalmente, podendo ser feitos pelo site oficial da prefeitura araucaria.atende.net na Aba “Castração Solidária”, pelo aplicativo Atende.net ou preenchidos presencialmente na Secretaria do Meio Ambiente, dentro do Parque Cachoeira. Após agendamento da castração, o tutor do animal será avisado sobre a data e horário da cirurgia.

A principal orientação é que na data do procedimento o animal esteja com privação de comida e de água de exatas 8 horas antes da cirurgia. “Não adianta ir com seu animal há mais horas sem comer. Na folha com as orientações sobre a castração, além do horário e dia da cirurgia, também estará indicado o horário “exato” que o animal precisa comer e tomar água por último. A informação estará destacada com caneta marca texto para que o tutor fique atento, pois em caso de erro nesse preparo, pode haver complicações durante a cirurgia”, afirma a secretaria.

Os tutores também precisam prestar atenção a um checklist antes da castração. Ao agendar o procedimento, eles recebem um papel com as principais orientações sobre a cirurgia, como o dia, horário e local do mutirão. Recebem ainda uma lista com lembretes para o evento, contendo informações como comprovante de endereço (estar com o comprovante de endereço em mãos – pode ser impresso ou no celular); e lacrar as caixinhas, isso no caso dos gatos, eles precisam estar em caixa de transporte adequadamente lacrada. Importante conferir se a travinha está bem firme e orienta-se reforçar com uma trava de arame ou até um fitilho de presente.

“Importante lembrar que os animais podem tentar fugir, então seja prudente. Para dar mais segurança ainda pode-se colocar um lençol ou uma cobertinha sobre a caixinha do gato, para que não fique assustado com o movimento e nem se sinta ameaçado por outros animais. Outra dica é usar uma coleira adequada ao tamanho do seu pet, um fiozinho não vai segurar um cachorro grandão. O pet pode ser quietinho em casa, mas na castração haverá muitos animais e pode ocorrer disputa de território e brigas. Então, esteja com guia adequada e se necessário equipe seu animal com focinheira”, sugere a secretaria.

Edição n.º 1424