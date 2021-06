Próxima campanha do Castração Solidária será entre os dias 23 e 26 de junho

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), informou na tarde da última quarta-feira, 16 de junho, que será realizada mais uma campanha do programa “Castração Solidária”. A ação está marcada para acontecer na próxima semana, entre os dias 23 e 26 de junho, no CRAS Tupy, localizado na Rua Jardineira, n° 357, bairro Campina da Barra.

De acordo com a SMMA, estão previstas para a campanha 680 castrações de cães e gatos. A pasta realizou o agendamento com os proprietários ou responsáveis pelos animais nas últimas semanas. No entanto, a organização lembra os cidadãos que os agendamentos são feitos conforme cadastro prévio.

Sobre a castração

A campanha abrange animais sob a responsabilidade de protetores independentes cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente, animais de famílias com cadastro NIS; e pessoas que se dispõe a cuidar do pré e pós-operatório dos animais de rua. O pré-operatório consiste no jejum de oito horas do animal, a fim de evitar complicações durante o procedimento cirúrgico. Já o pós-operatório consiste em manter o animal em local que não permita grandes movimentações, medicá-lo (medicação fornecida pela Prefeitura após a castração) no horário indicado conforme a prescrição do médico veterinário, bem como averiguar o animal nos dias seguintes à cirurgia com o suporte necessário para a manutenção da saúde.

Cabe destacar ainda que a clínica terceirizada que realiza as cirurgias possui filial em Araucária e fica disponível nos dias sequentes ao procedimento para realizar atendimentos (como, por exemplo, retirada de pontos) em decorrência da castração.

CADASTROS

As campanhas de castração ocorrem mensalmente no município. Interessados em solicitar a castração de cães ou gatos podem realizar o cadastro no site da Prefeitura (CLIQUE AQUI), pelo aplicativo “Atende.Net” ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira. Mais informações pelo telefone (41) 3614-7480.

Texto: PMA