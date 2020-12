Próximos dias em Araucária prometem ser chuvosos. Confira a previsão

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Como já era esperado, visto os temporais que marcaram o sábado e o domingo, a semana começa instável em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a frente fria que se aproxima do Paraná trará novas áreas de instabilidade, ocasionando pancadas de chuva a qualquer momento na cidade. Em função da mudança no clima, as temperaturas oscilarão, mas vão continuar próximas dos 20ºC.

Nesta segunda-feira, 14 de dezembro, os termômetros não sobem muito em comparação a mínima registrada nas primeiras horas do dia, alcançando os 28ºC. As chuvas podem surgir a partir das 07h, dando uma trégua a partir do almoço, mas voltando a aparecer a tarde. Na terça-feira, 15, a máxima cai, chegando apenas aos 23ºC. Novas pancadas podem aparecer conforme as horas avaçarão. A umidade relativa do ar chega aos 82%. A quarta-feira, 16, volta a esquentar, contudo, o dia ainda permanecerá nublado e com altas chances de temporais. A mínima de 17ºC se aproximará dos 29ºC, as probabilidades de chuvas serão de 98%.