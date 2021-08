Próximos dias serão de calorão em Araucária

Foto: Marco Charneski

Este início de semana em Araucária será de calorão. De acordo com a previsão do Simepar, as temperaturas no município podem ultrapassar a marca dos 30°C, sem nenhuma probabilidade de chuvas. O tempo permanecerá abafado e seco até a próxima quinta-feira, 26 de agosto, onde há expectativa de queda nos termômetros e temporais isolados.

Com máxima de 29°C, esta segunda-feira, 23, seguirá ensolarada. A umidade relativa do ar fica entre os 28%. Na terça-feira, 24, em função dos ventos vindos do norte, que favorecem a chegada de um ar mais quente até o Estado, os termômetros sobem ainda mais. O dia começa com mínima de 15°C, a máxima durante a tarde poderá alcançar os 30°C. A quarta-feira, 23, também será abafada. Logo pela manhã a mínima será de 18°C, a máxima promete ultrapassar a casa dos 31°C, sem nenhuma probabilidade de chuva.