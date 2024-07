PSB lança pré-candidatura a prefeito de Fábio Alceu

A direção municipal do PSB reuniu na última sexta-feira, 28 de junho, um grupo de pessoas para o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Fábio Alceu Fernandes. O evento aconteceu na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR).

Entre os presentes ao evento estavam amigos e familiares de Fábio Alceu, bem como representantes de outros partidos com atuação no Município, como Rosane Ferreira (PV), Genildo Carvalho (Cidadania) e os vereadores Irineu Cantador (DC) e Fábio Pavoni (PV).

O presidente estadual do PSB, deputado federal Luciano Ducci, também se fez presente e enfatizou que a ideia do partido é lançar candidatos a prefeito nas principais cidade do Paraná, dentre as quais Araucária. “Aqui temos um nome muito bom, com experiência em administração pública, que conhece Araucária e que está preparado para administrar a cidade. É por isso que tenho muito orgulho de apoiar Fabio Alceu, com quem já tenho uma parceria há vários anos”, destacou.

Por sua vez, Fábio Alceu agradeceu ao apoio incondicional que recebeu da direção estadual do PSB e pontuou que o momento é de construção da candidatura, a qual precisa ser referendada em convenção. Falando aos presentes, ele recuperou um pouco de sua trajetória na cidade, desde os tempos em que era estagiário, até a formação em engenharia, os cargos de secretário de Planejamento e posteriormente de Obras que ocupou na gestão do então prefeito Olizandro José Ferreira, passando pelo mandato como vereador na Câmara de Araucária entre os anos de 2017 e 2020.

Fábio ainda recuperou algumas das bandeiras e projetos que defendeu nos quatro anos em que foi vereador e disse entender que está preparado para a candidatura majoritária.

Convenção

Para ser candidato a prefeito, Fábio ainda precisa ter seu nome referendado em convenção de seu partido, a qual ainda não tem data prevista para acontecer. A legislação eleitoral, no entanto, prevê que esse encontro deva ser realizado entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

