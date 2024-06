Psicóloga Mariana Kirchner destaca importância das emoções e do acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes

O acompanhamento psicológico desde a infância pode ser crucial no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, pois crescer é um processo que requer suporte e apoio e a terapia desempenha um papel importante nessa fase.

Pensando nisso, Mariana Kirchner, psicóloga infantil e adolescente, vem destacando a importância das emoções e do acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes. Utilizando a abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), ela atende pacientes de 0 a 17 anos, oferecendo suporte essencial para o desenvolvimento emocional saudável.

“As emoções são respostas fisiológicas do nosso corpo a situações diversas, seja em um contexto social, como família e amigos, ou físico, como fome, sede ou necessidade de ir ao banheiro, muitas crianças não aprendem a reconhecer suas emoções ou acreditam que sentir certas emoções, como a raiva, é errado ou feio”, explicou a psicóloga.

No entanto, todas as emoções são fundamentais para o desenvolvimento individual e são percebidas fisicamente, elas são interdependentes e, quando descontroladas, podem gerar sobrecarga emocional, resultando em birras, crises de choro, tremedeira, risadas inoportunas e agressividade. Por isso, é essencial reconhecer e acolher essas emoções.

“Não se pode controlar as emoções, pois elas são respostas fisiológicas. Tentar suprimir uma emoção é como segurar a vontade de ir ao banheiro: quanto mais tempo se segura, pior fica. O erro não está em sentir uma emoção, mas no comportamento adotado quando a emoção está super ativada”, completou a psicóloga.

Ela sugere que, diante de uma tempestade emocional, o melhor a fazer é sentir a emoção, nomeá-la, respirar, dar-se um tempo, sair de cena e realizar atividades como colorir, brincar de massinha, correr ou praticar exercícios físicos. Compreender e gerenciar as emoções é essencial para evitar comportamentos prejudiciais que podem comprometer o funcionamento mental e os vínculos sociais.

“A educação emocional, é de suma importância, pois ajuda crianças e adolescentes a reconhecer, aceitar e lidar de maneira saudável com suas emoções, prevenindo sobrecargas emocionais e promovendo um desenvolvimento psicológico equilibrado”, explicou Mariana. Por meio da terapia, a psicóloga guia seus jovens pacientes na jornada de autoconhecimento e autorregulação emocional, preparando-os para enfrentar os desafios do crescimento.

Serviço

O consultório da psicóloga Mariana Kirchner fica na Av. Archelau de Almeida Torres, 1236, sala 06, no bairro Iguaçu. Para iniciar o tratamento, basta entrar em contato com o telefone do consultório (41) 3552-2226.

NINA SANTOS / Edição n.º 1421