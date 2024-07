Psicopedagoga dá dicas de como entreter as crianças durante as férias

As crianças aguardam com ansiedade pelas férias, que para elas são sinônimo de descanso e diversão ao lado da família. No entanto, é desafiador para os pais, entreterem os filhos enquanto eles estão longe do ambiente escolar. É preciso ter criatividade para incentivar o desenvolvimento das crianças de maneira saudável e educativa.

A psicopedagoga Naymin Adami destaca que as férias proporcionam inúmeras oportunidades para explorar o mundo de maneiras diversas, seja em acampamentos ou viagens em família ou em simples brincadeiras no quintal. “Evitar o tédio em casa é uma tarefa difícil, e devemos considerar que embora as crianças estejam de férias, o dia a dia dos pais continua o mesmo, afinal a vida profissional deles segue em frente. Por isso que as atividades lúdicas, que promovam a interação entre pais e filhos, devem ser colocadas em prática neste período de descanso escolar”, afirma.

Para ajudar os pais que estão sem ideias para entreter seus filhos no período de férias, Naymin dá algumas dicas de brincadeiras que podem proporcionar muitos momentos de diversão em família.

1- Continue a história: encher um teste ou caixa com objetos aleatórios (brinquedinhos, garfo, sacola, meia, boné, entre outros). Em roda com a família, sem olhar o que tem dentro da caixa/cesto, cada um irá pegar um dos objetos e iniciar uma história usando muita, mas muita criatividade. O próximo pegará outro objeto e dará continuidade e assim por diante. Ao final, a história fica muito engraçada, e todos irão ilustrá-la à sua maneira e apresentar aos outros.

2 – Corrida sentada: de dois em dois ou em quantos estiverem em casa, vão apostar uma corrida bem maluca. Ao lado um do outro, irão correr o mais rápido possível até chegar ao limite traçado no início. A regra é só correr arrastando o bumbum, não vale colocar a mão no chão, só o bumbum. Vamos lá!

3- Karaokê: quem aí não curte cantar? Que tal montar microfones com rolinhos de papel higiênico e soltar a voz num karaokê improvisado? Ficará ainda mais divertido se fizer um troféu para o pior cantor.

4 – Futpano: essa brincadeira é muito divertida. Usando dois cabos de vassoura, um pano de chão e duas cadeiras, o campo de futebol está feito e a bola é o pano. As cadeiras servirão como traves, a bola é o pano. Dois jogadores irão disputar o pano usando somente o cabo de vassoura, o objetivo é colocar o pano atrás dos pés da cadeira, como se estivesse entrando no gol. Lembre-se, só pode usar o cabo de vassoura e não vale trapacear.

5- Ateliê de dobraduras: no YouTube tem vários tutoriais bem fáceis e rápidos que ensinam a fazer dobraduras. Que tal criar uma competição? Todos iniciam juntos e seguindo o tutorial, constroem a dobradura, e a que estiver mais parecida vence. Aí no final, criar uma exposição seria sensacional.

6- Culinária divertida: Pirulito de bolo? Já ouviu falar? Você faz a massa do bolo que mais gosta e ao assar e esfriar, amassa com as mãos formando uma bolinha. Depois é só colocar um palito de sorvete e mergulhar no chocolate derretido. Para ficar colorido e divertido, é possível usar diferentes confeitos para finalizar seu “bololito”.

7- Acampamento interno: sabemos que as possibilidades de criações usando caixas de papelão são inúmeras. Que tal correr ao mercado buscar caixas de papelão de diferentes tamanhos e construir uma cabana para acampar a noite? Aposto que as crianças vão amar!

