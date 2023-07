Empresa: Silva & Nascimento Lanchonete LTDA

Destinatário: Diego Lourenço Marques

“Vimos por meio deste informá-lo que, tendo em vista as ausências injustificadas ao trabalho desde o dia 02/05/2023, e o não atendimento a convocação enviada no dia 24/05/2023 estamos notificando-o para retorno imediato e justificativa de suas faltas.

Na hipótese de não atendimento, informamos que a empresa tomará as medidas disciplinares cabíveis, em conformidade com a legislação em vigor.

Araucária 09 de Junho de 2023

Empresa: Silva & Nascimento Lanchonete LTDA

Publicidade Legal: Abandono de emprego 1

Edição n. 1368