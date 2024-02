Publicidade Legal: ABANDONO DE EMPREGO

Sr. Eduardo José de Abreu – CTPS 2878316 – série 0060 – PR

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista por termos feito contato, mas não nos retornou o comunicado, convidamos o Sr. Eduardo José de Abreu, portador da CTPS 2878316 – série 0060-PR, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 06/12/2023, dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

HELAUTUR TRANSPORTES LTDA.

Araucária, 09 de Janeiro de 2024.

