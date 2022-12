Publicidade Legal: Ausência de atividades habituais

Ao Sr. Rafael dos Santos Tomacheski







Ao Sr. Rafael dos Santos Tomacheski, tendo Vossa Senhoria deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 16/11/2022 sem apresentar qualquer justificativa, mesmo depois de inúmeras tentativas de contato pelo WhatsApp, ligações e carta solicitando justificativa para ausência de suas atividades habituais, vimos pela presente cientifica-lo, que consideramos sua atitude como ato de renúncia do cargo, estando vossa senhoria desligado de suas funções na empresa, por abandono do emprego, na forma do disposto no artigo 482, I, da CLT.

Empresa: Ginastic Indústria de Móveis, Brinquedos e Artigos Recreativos Eireli.