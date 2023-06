Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) nos autos do Processo Ético no. 177/2019, no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, sem interposição de recu saber que foi aplicada a CLM STARDENTE CONSULTORIO ODONTOL (CNPJ 21.009.654/0001-56) a pena de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICA OFICIAL