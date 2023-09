Publicidade legal: Edital de convocação – Assembleia Geral ordinária

O Sindicato Rural de Araucária, representado pelo Presidente, na forma do artigo 9, do Estatuto Social da entidade, convoca os Senhores Associados que tiveram conhecimento do presente Edital, a se reunirem em Assembleia Geral ordinária, a realizar-se na sede social, na Rua Francisco Xavier da Silva, 89, centro, Município de Araucária – PR, às 14 horas do dia 11 de Outubro de 2023, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Deliberar e aprovar a Ata da Assembleia Geral Ordinária anteriror;

b) Apresentação do Relatório Anual de Atividade do exercício 2022.

c) Tomar as contas do Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e aprovar;

d) Apresentação e aprovação o parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2022;

Nota: Não havendo o número legal de sócios previsto no Estatuto deste, a Assemleia acontecerá 1 hora mais tarde com qualquer número de associados presentes.