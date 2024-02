Publicidade Legal: EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos temos dos artigos 19, 21 e 26 do Estatuto Social da AECIAR – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária, pelo presente EDITAL, convoca seus Associados a participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada na sede desta Associação, em Araucária, na Avenida das Araucárias, 5005 – Tomaz Coelho, no dia 15 de fevereiro de 2024, com início às 17h30min, Primeira Convocação e 18h – Segunda Convocação.

Ordem do dia:

Eleição e posse bienal dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria

Araucária, 30 de janeiro de 2024

Atenciosamente,

Fanny Solange Busato Batista

Presidente AECIAR

Edição n.º 1400