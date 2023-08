A Empresa Casa Bruta Comercial Ltda, inscrita no CNPJ 38.099.219/0001-62, com sede na Rua Tenente Tito Teixeira de Castro, 623, Curitiba/PR, comunica que foi extraviado o Livro Diário Nº 3 do ano de 2022, registrado na Junta Comercial do Paraná. Ficando o mesmo sem efeito.

Publicidade Legal: Extravio de livro diário 1

Edição n.º 1376