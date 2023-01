A empresa MV FELIX SERVIÇOS LTDA ME inscrita sob CNPJ 10.560.210/0001-98 torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT, a licença ambiental simplificada n° 122331, validade 16/03/2023, atividade de Transportadora de Cargas em Geral e de Resíduos, imóvel sito a rua Rio do Sul, 2188, Campo Comprido, município de Curitiba / PR.