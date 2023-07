USINA HIDROELETRICA SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença de Instalação – LI, com validade de 12/06/2023, para uma Central Geradora Hidrelétrica – CGH no endereço VILA PALMITAL, SN – 85530-000 – Clevelândia/PR.

