VIABRASIL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Renovação de Licença de Operação – RLO, com validade de 10/11/2023, para fabricação e comércio de tintas, instalada na Rodovia PR-423, Bairro Campina das Pedras, Município de Araucária, Estado do Paraná.

Publicidade Legal: Súmula de concessão de licença de operação 1

Edição n.º 1386