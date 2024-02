SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DOPE MOVEIS LTDA, CNPJ: 08.279.187/0001-16 torna pública que recebeu do IAT, a renovação da Licença de Operação para Fabricação de móveis com predominância de madeira, instalada na AV. PEDRO EUSEBIO LEMOS N° 109, PALMITAL, MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ.

