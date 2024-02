SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A QUALITY DESCONTAMINAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TANQUES LTDA, torna público que recebeu do Instituto de Água e Terra – IAT, a Licença de Prévia para a atividade de Descontaminação de Equipamentos de Transporte de Produtos Perigosos por Meio de Vapor ou Exaustão, com Lavagem Interna e Externa, a ser implantada no local Rua José Tyrka, 135, bairro Sabiá, município de Araucária, estado do Paraná.