A TACOPAR CRONOTACOGRAFOS LTDA – ME, torna público que irá requerer ao Instituto de Agua e Terra, a Licença Prévia para Descontaminação de Equipamentos de Transporte de Produtos Perigosos por Meio de Vapor ou Exaustão, com Lavagem Interna a ser implanta na Rua Luiz Francheschi, S/Nº – Bairro Thomaz Coelho, município de Araucária, estado do Paraná.

Edição n.º 1435.