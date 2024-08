Quadrangular final da Copa da Amizade começa no sábado (10)

Pela última rodada da primeira fase da Copa da Amizade, realizada no sábado (27/07), o Costeira, já classificado antecipadamente, foi até Itaperuçu e goleou a equipe do União Itaperuçu pelo placar de 6 X 1.

O Araucária foi até Santa Felicidade e fez o dever de casa, venceu o Terra Nostra por 4 X 2, e com o empate de 2 X 2 entre as equipes do Arbesc e Roça Grande, chegou à oitava posição e garantiu a última vaga na classificação para a segunda fase.

O Boleiros, que já estava eliminado, recebeu no Estádio Municipal Emílio Gunha a equipe do Fanático de Campo Largo e perdeu pelo placar de 3 X 1.

Na próxima fase (quadrangular), os oito melhores foram divididos em dois grupos de quatro equipes, com jogos de ida e volta. O 1ª dentro dos grupos, os dois melhores passarão para a semifinal. Nos jogos de ida e volta a melhor campanha faz o segundo jogo em casa e os dois melhores farão a final.

No Grupo 1 estão os times do Piraquara, Fanático, Costeira e Araucária, e no Grupo 2 estão as equipes do Mocidades, Roça Grande, Ipiranguinha e Vasco. A tabela de jogos da primeira rodada do quadrangular final ainda não foi divulgada.

A primeira rodada do quadrangular final da Copa da Amizade será no sábado, 10 de agosto.

Edição n.º 1426.