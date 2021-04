Quadro de cargos em comissão da Prefeitura e Câmara têm 26 mudanças

O Diário Oficial do Município trouxe nos últimos dias mais algumas alterações no quadro de cargos em comissão da Prefeitura e Câmara de Vereadores.

São doze exonerações, 11 nomeações e três reenquadramento. Do total de alterações, oito se deram no Poder Legislativo e dezoito no Executivo.

Entre as mudanças está a troca no comando do gabinete do vereador Ricardo Teixeira (PSDB). Amanda Oliveira Vieira, que ocupava o posto, e Roberli Gembaroski, que era assessor, inverteram os papéis. Já na Prefeitura a publicação mais relevante foi a confirmação de Leonice Lara de Lacerda como secretária de Assistência Social.

Na tabela abaixo você confere o nome, cargo, vencimento e lotação de todos os envolvidos nessa leva de mudanças.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021