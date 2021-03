Quadro de cargos em comissão tem outras 16 mudanças

O quadro de cargos em comissão da Prefeitura e da Câmara de Vereadores teve outras dezesseis mudanças ao longo das últimas semanas. Das mudanças, oito são novas nomeações, 5 são exonerações e outras três dizem respeito a reenquadramentos.

Os dados trazidos pelo Diário Oficial mostram que seis nomeações aconteceram na Prefeitura e duas na Câmara. Das exonerações, quatro foram no Executivo e uma na Câmara. Já os reenquadramentos se deram todos em secretarias municipais.

Das três mudanças que aconteceram na Câmara uma se deu no gabinete do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) e as outras duas no gabinete do vereador Irineu Cantador (PSD). Já na Prefeitura as alterações se deram na Procuradoria Geral, Obras Públicas, Cultura e Turismo, Agricultura e Abastecimento, Assistência Social, Planejamento, Saúde e Finanças.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021