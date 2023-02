Quais são as tendências na educação em 2023?

A tecnologia está evoluindo rapidamente e com isso a educação não pode ficar de fora das tendências, já que os estudantes que estão em sala de aula atualmente, serão profissionais muito em breve. Em 2023, é possível notar uma ênfase crescente na personalização, tecnologia e habilidades sociais e emocionais.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos destaca que o avanço tecnológico e o crescente uso de inteligência artificial, por exemplo, reforça a necessidade de habilidades técnicas e também das soft skills. “Cada vez mais é preciso saber usar as novas tecnologias, para que o profissional do futuro esteja alinhado ao mercado. Mas isso requer inteligência, empatia, capacidade de concatenar dados e informações que só humanos são capazes de fazer”, avalia.

Confira as principais tendências para 2023:

Aprendizagem personalizada: o Novo Ensino Médio se concentra nas necessidades individuais dos estudantes. A personalização ganha terreno na educação, com o enfoque em atender às necessidades e interesses individuais de cada estudante.

Inteligência artificial: uso de tecnologias para personalizar a aprendizagem e aprimorar a eficiência. A inteligência artificial está sendo incorporada cada vez mais, ajudando a personalizar a aprendizagem e melhorar a eficiência. Isso vai reforçar a necessidade de pensamento crítico e estratégico do aluno.

Educação emocional e social: enfatizando o desenvolvimento emocional e social dos estudantes, além de habilidades acadêmicas. Além de habilidades acadêmicas, a educação está se concentrando cada vez mais no desenvolvimento emocional e social dos estudantes, com foco nas soft skills, que complementam o saber técnico.

Ensino de competências do século XXI: habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade e colaboração. O ensino de competências do século XXI, como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração, está ganhando importância e já é realidade na sala de aula.

Educação ambiental e sustentabilidade: abordando questões ambientais e ensinando aos estudantes como se tornarem cidadãos globalmente conscientes. Por fi m, a educação ambiental e a sustentabilidade estão se tornando prioridade, com o objetivo de ensinar aos estudantes sobre questões ambientais e prepará-los para se tornarem cidadãos globalmente conscientes.